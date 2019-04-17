Директор ЦРУ, по некоторым данным, лично убедила Дональда Трампа жестко отреагировать на отравление Скрипалей

Газета The New York Times, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, пишет, что Джине Хаспел удалось склонить главу Белого дома к высылке 60 сотрудников российских диппредставительств в США в знак солидарности с Лондоном.

Американский лидер поначалу не придал особого значения инциденту в Солсбери и колебался, стоит ли это делать. Однако глава разведки в ходе совещания привела ряд аргументов и в том числе показала фотографии детей, якобы госпитализированных с подозрением на отравление «Новичком». После этого Трамп одобрил наиболее жесткий из рассматриваемых вариантов.