Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, по предварительным данным, могла стать неисправная электропроводка

Об этом говорят работающие на месте возгорания криминалисты – пишет французская газета «Паризьен». По сведениям издания, очаг возгорания находился у основания шпиля. Как ранее отметили в МВД, речи об умышленном поджоге не идет.

В результате пожара, который начался вечером в минувший понедельник, обрушился шпиль и деревянная крыша здания. Президент Франции Эммануюль Макрон пообещал полностью восстановить католический храм за пять лет.