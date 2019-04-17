Facebook начала тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты

Сейчас таким образом просматриваются лишь истории. Как предполагает профильное интернет-издание Techcrunch, таким образом соцсеть хочет привлечь больше рекламодателей, которые должны привыкнуть к полноэкранному формату историй, на которые делается большая ставка. В компании якобы считают, что истории вскоре превзойдут по популярности формат постов во всех соцсетях и приложениях. В Facebook эти сообщения пока никак не прокомментировали.