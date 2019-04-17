Власти Великобритании подготовили новый проект антироссийских санкций, который должен вступить в силу после брекзит

Сейчас ограничительные меры реализуются по линии Евросоюза. Лондон отмечает, что не будет ни сокращать, ни увеличивать объем санкций. Однако, на деле в документе прописаны детали, которых нет в общеевропейской версии – на это обратило внимание РБК.

В частности, ограничительные меры должны будут выполняться не только на территории страны, но и подданными за ее пределами. Британское правительство сможет вносить в список новых граждан и компании, а также засекречивать эту информацию. Кроме того, критерии контроля компаний, на которые могут распространиться рестрикции, в британской версии шире, чем например в американской.