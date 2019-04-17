Власти США признали «операционно годным» обновление для программного обеспечения Boeing 737 Max

Речь идет об усовершенствованной вспомогательной системе маневрирования, сбой которой предшествовал авиакатастрофе в Эфиопии. Как сообщает телеканал CNBC, Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов предварительно одобрило новшество. При этом регулятор рекомендовал акционерам компании назначить на должность председателя совета директоров независимое лицо. Сейчас этот пост занимает гендиректор авиапроизодителя. На прошлой неделе он отчитался о проведении сотни летных испытаний обновленной системы, но не сказал, когда планируется ее внедрить окончательно.