Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

По сведениям источников телеканала «Дождь», отставку председателя верхней палаты парламента обсуждают в Кремле. Собеседники отметили, что недавнее празднование 70-летия Матвиенко больше походило на торжественное прощание, а также отмечают высокую публичную активность, которую в последнее время проявляет директор СВР. Как сообщает «Дождь» вопрос об отставке Матвиенко может быть решен уже в мае. В пресс-службе спикера сказали, что не комментируют «слухи» и «домыслы».