Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину отпустили из полиции после проверки документов

Как рассказали «Интерфаксу» в движении «правозащита Открытки» сотрудник правоохранительных органов, который задержал девушку и двух руководителей «Театр. На Вынос», якобы сам не знал, для чего их везут в отделение. Три часа их продержали в ОВД. Протоколы составлены не были.

Полиция задержала молодых людей, когда они собирались на вручение театральной премии «Золота маска» — они были номинированы в одной из категорий. В поддержку задержанных со сцены Большого театра выступил режиссер Кирилл Серебренников, выигравший две статуэтки.