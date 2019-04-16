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23:57, 16 апреля 2019

Колокола всех католических храмов Франции зазвонят сегодня в знак солидарности с Собором Парижской Богоматери

Это произойдет ровно в тот час, когда в одном из символов французской столицы начался пожар.

В акции примут участие около сотни соборов – об этом в своем «Твиттере» сообщила Конференция католических епископов Франции. Там назвали произошедший в понедельник вечером пожар в Нотр-Дам «шокирующим». Накануне колокола по Собору Парижской Богоматери звонили и в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне. Британский премьер-министр Тереза Мэй также отметила, что это делается в знак солидарности с Францией и ее народом. Кроме того, она добавила, что в четверг колокола будут звучать по всей Великобритании. Тем временем целый ряд бизнесменов и различных организаций заявили о готовности пожертвовать средства на восстановление Нотр-Дам. В частности, компания L’Oreal пообещала выделить 200 млн евро, столько же – группа LVMH, в которую входят бренды Louis Vitton, Givenchy и Guerlain. Нефтегазовая компания Total, в свою очередь, решила выделить 100 млн евро, а мэрия Парижа – 50 млн. Общий объем пожертвований, по последним подсчетам, может достичь 700 млн евро.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен за пять лет.



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