Среди завалов в Нотр-Дам найден медный петух, который украшал шпиль собора

Его фотографию опубликовал в «Твиттере» глава Французской федерации строителей Жак Шаню. На снимке видно, что фигурка не сильно пострадала. Горящий шпиль Собора Парижской Богоматери рухнул накануне во время сильного пожара, который потушили только сегодня утром. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен за пять лет. В телеобращении к нации он подчеркнул, что Нотр-Дам станет еще красивее, чем прежде.