Кирилл Серебренников со сцены Большого театра заступился за задержанных номинантов на «Золотую маску»

Режиссер попросил вытащить их из полицейского отделения. Серебренников также призвал тех, от кого зависит судьба театра в России, беречь свободу художника, передает «Интерфакс». По пути в Большой театр были задержаны участница Pussy Riot Вероника Никульшина и двое руководителей «Театра на Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов, чей спектакль был номинирован на «Золотую маску». Три часа они провели в отделении полиции, потом их отпустили.

Кирилл Серебренников сегодня получил две «Золотые маски» — за постановку балета «Нуреев» и как лучший режиссер – за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре». Более полутора лет Серебренников был под домашним арестом по делу «Седьмой студии» и только недавно его отпустили под подписку о невыезде.