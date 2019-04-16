Задержанных номинантов на премию «Золотая маска», среди которых участница Pussy Riot, отпустили из полиции

Это сообщил «МБХ медиа» адвокат Михаил Бирюков. По его словам, участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, а также двух руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова задержали якобы для проверки документов и стали отпускать после трех часов в отделении полиции. Постановка «Театра на вынос», где одну из ролей играет Никульшина, была номинирована на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр». Никульшина была среди участников группы Pussy Riot, которые выбежали на футбольное поле в полицейской форме во время финала чемпионата мира.