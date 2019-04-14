Штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов

Они намечены на вечер 19 апреля, — сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, о формате дебатов стороны пока не договорились. Ранее президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, что стадионные дебаты должны были пройти 14 апреля.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся только в том случае, если кому-то из них будет выгоден срыв. Об этом в эфире с журналистом «Эха» Максимом Курниковым сказал политолог Глеб Павловский.

Петр Порошенко начал свою кампанию с ощущением превосходства, и в этом была его роковая ошибка, — считает Глеб Павловский.