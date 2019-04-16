Режиссер Кирилл Серебренников удостоен двух театральных премий «Золотая Маска»

Церемония вручения проходит в эти минуты на исторической сцене Большого театра.

Одну из двух премий Серебренников получил в категории «лучший драматический режиссер» — за спектакль «Маленькие трагедии». Как передает агентство «Интерфакс», это решение зрители приветствовали стоя. Вторую премию режиссер получил за постановку балета «Нуреев», победившего в своей категории. Он также лично поднялся на сцену вместе со своей командой, чтобы получить «Золотую маску». В ходе своей речи режиссер поблагодарил Большой театр за то, что он провел премьеру спектакля.

Впервые балет «Нуреев» о судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева был показан в Большом театре в декабре 2017 года, однако Серебренников не смог ее увидеть. Он находился под домашним арестом, куда его поместили по делу «Седьмой студии». Лишь на прошлой неделе режиссера и худрука «Гоголь-центра отпустили под подписку о невыезде.

Премьера балета «Нуреев» была запланирована на июнь 2017 года, однако затем она была перенесена. Руководство Большого театра объясняло эти действия претензиями к исполнению спектакля и отвергало возможную политическую подоплеку.