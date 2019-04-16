Украинский телеканал «1+1» подал в суд на президента страны Петра Порошенко за клевету

В иске от главы государства требуют признать недостоверными его высказывания, а также взыскать с него компенсацию в 37 тысяч долларов. В сообщении телеканала, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, говорится, что речь идет об интервью Петра Порошенко радио «Новое время», где говорится об ангажированности журналистов. Именно телеканал 1+1 показывает шоу и сериалы с актером Владимиром Зеленским, который стал соперником Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.