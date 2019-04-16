Получивший «Золотую маску» Кирилл Серебренников поблагодарил Большой театр за возможность поставить «Нуреева»

Этот спектакль признан лучшей балетной постановкой. Со сцены Серебренников сказал, что у него и труппы была веселая жизнь вокруг этого и она продолжается, — передает Интерфакс. Премьера «Нуреева» в Большом театре состоялась только в мак 2018-го – больше, чем год спустя с запланированной даты, а сам Серебренников полтора года провел под домашним арестом по делу «Седьмой студии», и только недавно его отпустили под подписку о невыезде.