Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет

В телеобращении к нации он подчеркнул, что Нотр-Дам станет еще красивее, чем прежде. Помощь в восстановлении собора ранее предложили Россия, США, Германия и другие страны. Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался накануне вечером, потушить его удалось только сегодня утром. Рухнул шпиль, но большая часть собора уцелела. Французские бизнесмены пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа.