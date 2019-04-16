Партию «Альтернатива для Германии» оштрафовали на 400 тысяч евро за незаконное финансирование

Речь идет о пожертвованиях из Швейцарии кандидату в Европарламент Гидо Райлю и сопредседателю партии Йоргу Мойтену, – передает Deutsche Welle. По законам Германии, пожертвования в фонд партии от компаний за пределами ЕС не могут превышать тысячу евро. Немецкие политики получили в общей сложности больше ста тысяч. Два года назад евроскептики из партии «Альтернатива для Германии» впервые попали в федеральный парламент.