Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил законопроект об отключении Рунета с ядерным оружием

Он выразил надежду, что оно будет находиться в спящем состоянии. По словам Жарова, наличие этого законопроекта будет стимулировать все компании, в том числе иностранные, исполнять законодательство России, — передает Интерфакс. Спорный закон об устойчивой работе Рунета в случае его отключения от глобальной сети приняла сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении. По словам специалистов, фактически будет создана дублирующая система блокировок, которой будет распоряжаться Роскомнадзор.