Умер американский писатель-фантаст Джин Вулф
Об этом сообщается на сайте издательства Tor. Литератору было 87, он написал несколько десятков произведений, среди которых самое известное это «Книга Нового Солнца». Джин Вулф был лауреатом ряда премий.
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Об этом сообщается на сайте издательства Tor. Литератору было 87, он написал несколько десятков произведений, среди которых самое известное это «Книга Нового Солнца». Джин Вулф был лауреатом ряда премий.
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