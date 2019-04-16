«Нуреев» Кирилла Серебренникова получил «Золотую Маску» как «лучший спектакль в балете»

Режиссер вместе с хореографом Юрием Посоховым и исполнителями вышли на сцену Большого театра. Еще одну награду — за «лучшую мужскую роль» получил танцовщик Вячеслав Лопатин, сыгравший ученика Нуреева. Серебренников был номинирован на «Золотую Маску» как режиссер и сценограф спектакля «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре. Последние полтора года Кирилл Серебренников находился под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Недавно его отпустили под подписку о невыезде.