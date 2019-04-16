МВД закупит дубинки с дистанционными электрошокерами

За 875 устройств ведомство планирует заплатить более 9 миллионов рублей. Соответствующий тендер МБХ-медиа обнаружила на портале госзакупок. Максимальная дальность действия электрошокера – 4,5 метра. Отмечается, что вместо стреляющего картриджа можно установить сигнальный, который издает оглушительный звук вместе с ослепительной вспышкой. Недавно стало известно, что сотрудники Росгвардии могут получить ослепляющие приборы для борьбы с нарушителями.