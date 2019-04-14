Полицейские задержали в Москве номинантов на  премию «Золотая маска», среди которых участница группы Pussy Riot

Это сообщил «Эху» другой участник группы Петр Верзилов. Он отметил, что полицейские не объяснили, почему задержали Веронику Никульшину, а также двух руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова. По словам Верзилова, в отделении полиции они слышали, что их задержали по просьбе ФСБ. Верзилов не исключил, что это может быть связано с тем, что на церемонию вручения премии в Большом театре придут первые лица государства. Спектакль «Театра на Вынос» номинирован на «Золотую маску» в категории «экспериментальный театр».