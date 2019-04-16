В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

На сегодняшнем заседании показания давали свидетели обвинения.

Заседание началось почти с часовым опозданием. В зал попасть удалось не всем. За столом защиты 5 адвокатов, со стороны обвинения только прокурор. Четверо подсудимых в аквариуме, самый активный из них — Павел Мамаев, он несколько раз задавал свидетелям уточняющие вопросы. Первым для дачи показаний вызвали сотрудника Кофемании, занимавшегося ремонтом того самого стула, которым Александр Кокорин нанес удар чиновнику Минпромторга Денису Паку. Мужчина не был в зале во время потасовки, но отметил, что видел молодых людей до этого, они вели себя очень шумно. Об этом рассказала и вторая свидетельница, она присутствовала в ресторане в качестве посетителя. По ее словам, молодые люди вели себя, так будто они из 90-х. Однако сам конфликт она также не видела, а среди свидетелей оказалась, потому что ее мама рассказала об этом случае журналистам. «Спасибо маме», — прокомментировал это Кокорин. Прокурор попросила занести это в протокол. Третий свидетель – охранник в клубе Эгоист – рассказал о потасовке у заведения. Затем гособвинение стало зачитывать материалы дела. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов вставал после каждого прочитанного абзаца, каждый раз представлялся и озвучивал возражения. Защитник обращал внимание на многочисленные нарушения, допущенные в ходе следственных действий. Во время допроса свидетелей адвокаты также отмечали, что есть множество расхождений, некоторые показания будто под копирку повторяют слова других очевидцев событий в ресторане, а по отдельным фразам можно понять, что формулировки были навязаны следователем. В ближайшее время защита планирует подать ряд ходатайств по всем обнаруженным нарушениям.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали осенью после двух потасовок в центре Москвы. Обвиняемые свою вину в целом признают, но отрицают, что действовали из хулиганских побуждений.