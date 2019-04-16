В штабе Порошенко сообщили о договоренностях с командой Зеленского об аренде стадиона «Олимпийский» для дебатов

В штабе Петра Порошенко сообщили о договоренностях с командой Владимира Зеленского об аренде стадиона «Олимпийский» для дебатов.

Представители украинского президента и лидера предвыборной гонки должны встретиться друг с другом для переговоров о формате дебатов, которые намечены на 19 апреля. Об этом сообщили в штабе Порошенко. Там уточнили, что речь идет о регламенте дискуссии на национальном спортивном комплексе «Олимпийский». При этом ни штаб Зеленского, ни руководство стадиона пока договоренности об аренде не подтверждают. В частности, в пресс-службе «Олимпийского» пообещали сразу обнародовать такую информацию, как только она появится, передает агентство «Украинские новости». Между тем проведение дебатов, несмотря на заявления о договоренностях, до сих пор находится под вопросом. В штабе Порошенко вновь подчеркнули, что не смогут принять участие в дискуссии на «Олимпийском» в назначенное Зеленским время — 19 часов. Команда действующего украинского президента убеждена, что в противном случае он не успеет на дебаты, которые должны пройти в эфире «Общественного телевидения». В штабе Порошенко отметили, что не хотят нарушать закон.

Ранее команда Владимира Зеленского отклонила предложение оппонентов провести дебаты на «Олимпийском» с 16 до 18 часов. Там считают, что в это время не все желающие смогут добраться до стадиона из-за работы.