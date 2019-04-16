Брат подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге задержан в аэропорту Парижа

Как сообщает радио «Франс энфо», это Абдеррахман Шеккат. Его подозревают в создании террористической группировки. В марте этого года суд в Страсбурге приговорил другого брата подозреваемого в терроризме Малека Шекката к одному году тюрьмы, из которых 6 месяцев условно. Теракт в Страсбурге произошел в декабре 2018-го года. По данным следствия, 29-летний Шериф Шеккат устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой. Он убил 5 человек и 14 ранил. Нападавший был убит в результате спецоперации.