Депутаты Европарламента выдвинули Джулиана Ассанжа на премию «За свободу СМИ»

Об этом сообщили в объединенной фракции европейских левых партий. Ассанжа предлагают наградить за его правозащитную деятельность и борьбу за свободу информации. Основатель портала WikiLeaks, где была опубликована переписка американских дипломатов, провел почти семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, но недавно власти страны отказали ему в убежище. Ассанж был арестован за неявку в 2012-ом году в лондонский суд по выдвинутым против него в Швеции обвинениям в сексуальных домогательствах. Вскоре суд рассмотрит запрос об экстрадиции в США.