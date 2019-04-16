Глава Роскомнадзора утверждает, что Google фильтрует до 80% запрещенного в России контента

Речь идет об исключении ссылок на определенные ресурсы из поисковой выдачи. За неисполнение требований этого закона, который вступил в силу в прошлом году, американская корпорация была оштрафована на 500 тысяч рублей, — сказал Александр Жаров, — передает Интерфакс. Глава Роскомнадзора добавил, что Фейсбуку и Твиттеру предоставлено 9 месяцев на то, чтобы выполнить требование другого закона – о локализации баз персональных данных россиян. Обе компании были оштрафованы на суммы по 3 тысячи рублей.