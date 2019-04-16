Сегодня станут известны первые полуфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

Аякс не смог выиграть у Ювентуса дома, но все равно в очередной раз влюбил в себя тех, кто не болеет за итальянский клуб. Разумеется, после финального свистка все начали вспоминать, что Реалу амстердамцы на своем стадионе и вовсе проиграли, но затем разгромили Мадрид в гостях. При всей слабости нынешнего Реала результат фантастический, но Ювентус вряд ли позволит сделать с собой что-то подобное, но это не значит, что голландцы не могут забить. Скорее всего они хоть раз, но добьются своего. Дальше все будет зависеть от удачи и формы лидеров. Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0. У Манкунианцев в состав вернется отбывший дисквалификацию Поль Погба, что добавит команде мудрости и мастерства в центе, но не будет Шоу, Матича и Валенсии. Барселона явный фаворит, однако в матче против Пари-Сен-Жермен команда Олле-Гуннара Сульшера выбралась даже из более сложной ситуации.

Канал Матч ТВ покажет эту встречу, начиная с 22 часов.