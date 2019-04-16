Суд в Ингушетии оштрафовал заявителя нового митинга в Магасе Хасана Кациева на 20 тысяч рублей

Перед этим правозащитники говорили, что его увезли в неизвестном направлении люди в штатском.

Кациев, как посчитал Магасский районный суд, нарушил порядок проведения митинга в ингушской столице в конце марта. Тогда жители республики решили продлить согласованную акцию протеста против закона о национальном референдуме и остались на ночь на площади. На следующее утро между ними и силовиками произошли стычки. Активисты разошлись только после того, как лидера протеста сообщили о готовности властей согласовать новый митинг. Кациев свою вину в беспорядках не признал и рассказал, что пришел на митинг, чтобы призвать не совершать противоправных действий, передает интернет-издание «Кавказский узел».

За несколько часов до суда активиста увезли неизвестные люди в штатском, рассказал интернет-изданию «Медиазона» глава ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. По его словам, один из них представился как сотрудник Центра по противодействию экстремизму и сказал, что Кациеву должны вручить предостережение из-за митинга 26 апреля. Однако затем его усадили в машину, и в результате он больше часа не выходил на связь, добавил Муцольгов. Накануне же Кациев, руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов и активист Исмаил Нальгиев подали заявку на акцию в Магасе, приуроченную к годовщине принятие закона о реабилитации репрессированных народов.

Массовые митинги в Ингушетии также проходили осенью прошлого года. Их участники требовали отменить соглашение о границе и обмене территориями с Чечней. Тогда силовики не стали проводить массовых задержаний активистов.