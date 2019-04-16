Освобожденная сегодня из-под стражи депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует выйти на работу сразу после второго тура президентских выборов, сообщают украинские СМИ.

Парламентарий и бывшая военная вышла на свободу, поскольку суд не стал продлевать ей срок ареста, истекший сегодня, сообщает Би-би-си. Вместе с ней был также выпущен Владимир Рубан, которому были предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе, таких как заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, подготовка покушения на жизнь президента, депутатов парламента и членов правительства. Би-би-си напоминает, что генпрокурор Украины утверждал, что в ноябре прошлого года Рубан и Савченко обратились к офицерам вооруженных сил с предложением принять участие в задуманном ими свержении действующей власти.

В России в марте 2016 года Савченко была приговорена к 22 годам колонии, однако после приговора летчицу обменяли на осужденных Киевом россиян Александрова и Ерофеева. Как пишет Евроньюз, судьи по украинскому делу Савченко-Рубана несколько раз брали самоотводы. Их адвокат утверждал, что прокуратура страны не имеет юридических оснований для повторного ареста депутата. Сама депутат назвала предъявленные ей в прошлом году обвинения ложными.

Агентство Униан публикует данные опросов, проведенным 24 телеканалом Украины, согласно которым, когда в мае 2015 года Савченко триумфально вернулась на родину, 36 процентов видели ее будущим президентом страны. Она была тогда награждена высшими государственными наградами и стала депутатом Верховной рады, поначалу как член фракции Батькивщина Юлии Тимошенко, а потом как независимый парламентарий. Однако, как пишет Униан, цитата, после ряда странных шагов, включая встречи и переговоры с пророссийскими властями в Донбасе, в августе того же года ее рейтинг опустился до 4 процентов.

В интервью Громадскому телевидению адвокат Надежды Савченко сказал, что ее освобождение должно оказать положительное влияние на ход следствия поскольку защита теперь сможет сосредоточиться непосредственно на самом процессе.

Савченко намерена возобновить работу в Верховной раде 23 апреля.