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18:17, 16 апреля 2019

Освобождению Фруде Берга могут поспособствовать дипломатические договоренности правительства Норвегии – адвокат

Освобождению приговоренного к 14 годам колонии за шпионаж Фруде Берга могут поспособствовать дипломатические договоренности правительства Норвегии. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Берга Илья Новиков.
«Согласно желанию Берга, сторона защиты не будет подавать апелляцию на этот приговор, несмотря на то, что он считает себя невиновным. Таким образом, на суд мы сейчас не давим. Единственный вариант, который у Берга остается, чтобы выйти на свободу в обозримом будущем, это, если правительству Норвегии по дипломатическим каналам удастся договориться, чтобы его освободили», — сказал он.
Адвокат также отметил, что Ф.Берг не является профессиональным разведчиком.
«Это военный отставной пенсионер пограничной службы Норвегии, который был втянут в очень опасную и рискованную ситуацию, ему не потрудились объяснить, во что именно его втягивают», — пояснил он.
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы



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