Нынешняя власть приложила немало усилий для этого, — считает директор центра Лев Гудков.

Гудков добавил, что позитивные оценки Сталина среди россиян стали расти с 2012-го года. Согласно мартовскому опросу почти половина респондентов, 46%, считает, что сталинские преступления были оправданы великими целями и результатами.

Результаты опроса «Левада-центра» не говорят о том, что все больше россиян поддерживают Сталина, — считает профессор мадридской бизнес-школы Максим Миронов.

По мнению Миронова, роль Иосифа Сталина в российской истории сильно преувеличена, в том числе и нынешними властями.