Парламент Петербурга внес в Госдуму свой проект закона о реновации

Он серьёзно отличается от московского, а реализовать его предлагают по всей стране.

Петербургские парламентарии предложили проводить реновацию в регионах по-новому. Один из авторов законопроекта, депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева, уверена, что московский вариант реновации в Петербурге и других регионах работать не будет: у городов, в отличии от столицы, просто не хватит бюджета на расселение хрущёвок. Новый же законопроект предусматривает, что деньги сможет вложить инвестор, которому позволят впоследствии продать квартиры, не занятые переселенцами. Также петербургская инициатива решает и другую проблему — так называемого «последнего жильца». Дело в том, что сейчас для сноса старого жилого дома необходимо добиться согласия ста процентов собственников квартир. На деле зачастую договориться со всеми невозможно, а вот по новым правилам будет требоваться согласие лишь двух третей жильцов. Документ ранее уже поддержали на заседании петербургского Законодательного собрания, теперь его передали на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, проект реновации в Петербурге приняли более 10 лет назад, однако на данный момент компании-подрядчики выполнили свои обязательства лишь на 2 процента.