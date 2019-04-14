Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой

Она осуждена на 4,5 года колонии за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (эта организация запрещена в России). Суд пришел к выводу, что в изоляции Карауловой от общества нет необходимости.

Решение суда правильное и законное, — сказала «Эху» обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова. Она присутствовала на заседании.

Решение суда вступит в силу через 10 дней, если его не обжалует прокуратура, — добавила Зоя Светова.

Тем временем Первый канал сегодня покажет документальный фильм о Варваре Карауловой. В фильме есть интервью Карауловой, где она объясняет мотивы своих поступков.

Анонс фильма появился еще до того, как стало известно, что суд решил выпустить Варвару Караулову по УДО.



Варвара Караулова провела в заключении больше трех лет по обвинению в попытке примкнуть к «Исламскому государству». Ее задержали при попытке перейти границу Турции и Сирии.

В конце мая 2015-го года студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова втайне от родственников вылетела в Стамбул. Спустя несколько дней ее задержали сотрудники турецкого Интерпола при попытке перехода границы. Благодаря вмешательству ее отца Павла Караулова, имевшего связи в ФСБ и МИДе, девушку удалось вернуть на родину. Следственный комитет заявил, что уголовное дело решено было не возбуждать.

По версии самой Карауловой, которая сменила имя на Александру Иванову, она поехала в Сирию из-за романтических чувств к боевику «Исламского государства» Айрату Саматову. Молодые люди общались по переписке. После возвращения в Россию девушка согласилась сотрудничать с ФСБ и продолжала общение с вербовщиком уже под наблюдением. Несмотря на это, в октябре того же года ситуация изменилась – студентку обвинили в попытке вступить в запрещенную в России группировку «Исламское государство». Караулова была арестована и отправлена в СИЗО. В декабре 2016-го года Московский окружной военный суд приговорил ее к 4,5 годам колонии.

После освобождения девушка собирается продолжить свое обучение.