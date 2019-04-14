Французы шокированы пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Пожар тушили всю ночь. Огонь удалось ликвидировать только сегодня к 10 утра.

ЧП может быть связано с реставрационными работами, которые начались в храме в апреле. Следователи пока не обнаружили улик, которые свидетельствовали бы об умышленном поджоге. Основная версия – случайное возгорание, — заявили в прокуратуре Парижа.

В Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный собору Нотр-Дам-де-Пари. Пожар, начавшийся там накануне вечером, продолжался 12 часов.

Масштабы ущерба, причиненного одному из символов Франции, пока сложно оценить, сказал в эфире телеканала Бэ-эф-эм архиепископ Парижа Мишель Опети. Он назвал случившееся «трагедией для всех». Люди во всем мире затаив дыхание наблюдали за происходящим. Многие не могли сдержать слез, когда объятые пламенем, рухнули шпиль и крыша исторического памятника. Как позже выяснилось, сгорели также часы и все деревянные элементы католического храма. Но часть реликвий удалось спасти. Об этом в эфире телеканала BFM рассказал ректор собора Патрик Шове.

Состояние больших картин, висевших внутри Собора, пока остается под вопросом. Специалисты опасаются, что они могли пострадать от воды во время тушения. Спасенный терновый венец, который, согласно Евангелию, был возложен на голову Иисуса Христа перед распятием, вместе с некоторыми другими реликвиями сейчас доставлены для временного хранения в здание мэрии. В дальнейшем их планируют отправить в Лувр. Кроме того, уцелел сам Алтарь и алтарный крест, главный орган тоже остался невредим. Есть и еще хорошая новость — несмотря на то, что шпиль Собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали, поскольку неделю назад их сняли для реставрации. Согласно данным телеканала БФМ-ТВ, в общей сложности удалось «спасти» не менее 30% предметов искусства.

ВА то же время судьба многих объектов убранства пока остается неизвестной. Доступ вовнутрь по-прежнему ограничен. Работы по укреплению внутренних конструкций будут проводиться в течение ближайших 48 часов, сообщили в МВД Франции. Это позволит специалистам затем безопасно работать внутри здания.

Утром состоялось совещание с участием архитекторов и экспертов, посвященное вопросам восстановления собора. Было признано, что в целом здание выстояло. Отмечается, что сотрудники пожарной службы сумели предотвратить обрушение, когда до катастрофы оставалось не более получаса. Пожарные, зашедшие внутрь, серьезно рисковали жизнью.

Тем временем, началось расследование причин случившегося. В нем будут участвовать полсотни следователей. В прокуратуре отметили, что пока не обнаружено данных, указывающих на то, что пожар начался в результате предумышленных действий.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался накануне в 8 вечера по московскому времени. Его тушили всю ночь несколько сот пожарных. Огонь удалось ликвидировать только сегодня к 10 утра. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, которые начались в храме в апреле.

Судьба собора Парижской Богоматери во многом будет зависеть от того, как сработал экстренные службы. Постройку 12 века можно в итоге спасти, если не пострадают каменные конструкции, сказал историк архитектуры Сергей Кавтарадзе.

Пожар мог возникнуть в том числе из-за неосторожных действий туристов, предположил в свою очередь Сергей Кавтарадзе.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен. Власти Парижа решили созвать международную конференцию доноров, выделить гранты уже пообещали Евросоюз, ЮНЕСКО и отдельные страны. Крупные французские бизнесмены также предложили свою помощь. Только за сегодня собрано почти 700 миллионов евро пожертвований.

Предстоит проделать огромную работу по восстановлению собора, — сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Мария Лошак.

Союз музеев России и Государственный Эрмитаж готовы помочь в реставрации Нотр-Дам, — сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф предложил создать фонд для сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери.