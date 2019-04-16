Россия не признает решения суда в Гааге, который обязал власти страны выплатить компенсацию украинской компании за утрату имущества в Крыму. Это заявили в российском Минюсте, — передает ТАСС. По решению суда, в пользу «Укрнафты» с России должны взыскать более 44 миллионов долларов в качестве компенсации за национализацию 16 автозаправок в Крыму. Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию также по аналогичному иску к России от других украинских компаний.