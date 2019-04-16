Госдума приняла в третьем чтении так называемый законопроект об изоляции Рунета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который прежде заявил, что его партия не будет голосовать за эту норму, сегодня говорил о необходимости нового закона.

За документ проголосовали 307 депутатов, против – 68. Авторы законопроекта говорили о необходимости обеспечить безопасное и устойчивое функционирование российского сегмента интернета в случае, если его попробуют отключить от мировой сети. По словам специалистов, фактически появится дублирующая система блокировок, управлять которой будет Роскомнадзор. Закон вступит в силу 1 ноября этого года.