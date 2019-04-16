Как минимум 30% предметов искусства из Собора Парижской Богоматери не пострадали в результате пожара

Как передают французские СМИ, их перевезли в ратушу Отель-де-Виль, а позднее могут отправить в Лувр.

Несмотря на обрушение часов и большей части кровли Нотр-Дам-де-Пари, а также шпиля, в сохранности остались целый ряд предметов интерьера. Среди них, в частности, кресла и старинные подсвечники. Кроме того, удалось спасти одну из главных реликвий Собора Парижской Богоматери – терновый венец, который, согласно Евангелию, был возложен на Иисуса Христа перед распятием. Между тем судьба многих произведений искусства остается неизвестной. Как пишет газета «Фигаро», у специалистов есть опасения, что частично были повреждены разноцветные виражи Собора. Впрочем, по данным издания, они остались невредимы. Кроме того, под вопросом и состояние ряда больших картин, размещенных в храме. Как отмечается, их не удалось вынести из-за большого размера, и есть опасения, что полотна могли пострадать не только из-за огня, но и из-за попадания на них воды.

Тем временем французские бизнесмены и государственные организации заявили о готовности выделить на реставрацию Собора Парижской Богоматери почти 700 млн евро.