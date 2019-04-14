Суд в Вологде удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

У прокуратуры есть 10 дней, в течение которых она может обжаловать это постановление. Если это не произойдет, то Караулова выйдет на свободу из колонии. Решение судьи Алексея Колтакова было неожиданным, поскольку против была прокуратура и колония не рекомендовала Караулову к освобождению, — сказала «Эху» правозащитница и обозреватель МБХ-медиа Зоя Светова, которая была на заседании суда. По ее словам, могло сыграть роль то, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала ходатайство об УДО. Студентка МГУ в 2016-ом году была осуждена на 4,5 года за попытку присоединиться к террористам в Сирии. В колонии ей оставалось сидеть около года.