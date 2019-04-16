«Укрнафта» выиграла спор с Россией из-за имущества в Крыму

Международный арбитраж обязал российские власти выплатить компании 44 миллиона долларов и возместить расходы на 3,5 миллиона.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова, которые Россия экспроприировала после присоединения Крыма. «Укрнафта» пыталась вернуть контроль над своим имуществом, но получила отказ от российских правоохранительных органов. В 2015 году украинская компания, опираясь на договор между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций, подала жалобу в международный арбитраж. Россия оспорила это в Верховном суде Швейцарии, однако там подтвердили правомерность суда в Гааге.

При этом швейцарский суд согласился, что «Укрнафта» является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма — инвестициями. Российская сторона настаивала, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом. Кроме того, Москва заявляла, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.

Это не первое решение в пользу украинских компаний, которые пытаются добиться от России возмещения убытков за национализацию их активов в Крыму. Так, примерно год назад Международный арбитраж постановил выплатить 18 предприятиям, в том числе связанным с Игорем Коломойским, около 160 миллионов долларов.