Парижская прокуратура начала расследование «непредумышленного уничтожения с помощью огня» собора Нотр-Дам, изначально исключив уголовные мотивы, передают мировые СМИ.

Как сообщает французская Монд, ссылаясь на прокуратуру Парижа, накануне вечером следователи прибыли на место, чтобы собрать первые свидетельства о происхождении пожара, прежде всего, о людях, которые работали на реставрационных работах. Как передает корреспондент Си-би-эс ньюз, пожар начался в верхней части здания. Пожары в церквях вообще трудно поддаются пожаротушению, сообщает телеканал. – Подход к месту возгорания также был затруднен тем фактом, что собор находится на острове Сите, посреди реки. Вопрос, которым задавались многие – почему пожар не тушили вертолетами с воздуха – почти сразу же, с первыми комментариями получил свой ответ: от этого отказались, опасаясь разрушения стен конструкции, ослабленной не только временем, но и высокой температурой. Распространению пожара способствовал и сильный ветер, пишет сайт Си-би-эс. Как сообщает Интернэшнл бизнес таймс, к счастью, в связи с восстановительными работами медные и бронзовые статуи, в том числе, изваяния 12 апостолов, за несколько дней до пожара из Собора были вывезены.

Возведение Собора Парижской богоматери было завершено в середине XIV века, почти через двести лет после начала строительных работ.