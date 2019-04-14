Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой

Она осуждена на 4,5 года колонии за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (эта организация запрещена в России). Суд пришел к выводу, что в изоляции Карауловой от общества нет необходимости.

Решение суда правильное и законное, — сказала «Эху» обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова. Она присутствовала на заседании.

Решение суда вступит в силу через 10 дней, если его не обжалует прокуратура, — добавила Зоя Светова.

Тем временем Первый канал сегодня покажет документальный фильм о Варваре Карауловой. В фильме есть интервью Карауловой, где она объясняет мотивы своих поступков.

Анонс фильма появился еще до того, как стало известно, что суд решил выпустить Варвару Караулову по УДО.