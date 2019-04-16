Московские СИЗО начнут принимать гуманитарную помощь в виде ресиверов и антенн для цифрового телевидения, — заявил Интерфаксу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, граждане содержащиеся в СИЗО, имеют право на доступ к информации.

До конца этого года Россия должна полностью перейти на цифровой формат телевещания. В Москве аналоговые передатчики сигнала отключили 15-го апреля.