Пиотровский: Союз музеев России и Государственный Эрмитаж готовы помочь в реставрации Нотр-Дам

Союз музеев России и Государственный Эрмитаж готовы помочь в реставрации Нотр-Дам, — сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф предложил создать фонд для сбора денег на восстановление сгоревшего собора. «Нотр-Дам – это не французский памятник, это общемировое сокровище», — сказал Греф.

В конструкции собора Парижской Богоматери выявлены слабые места, в основном в своде здания, — сообщил замминистра внутренних дел Лорен Нуньез. Устойчивость конструкции должны оценить эксперты. Эти работы займут около 48-ми часов. По данным Министерства культуры Франции, большая часть ценностей, находящихся в соборе, не пострадала.