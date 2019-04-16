Волонтеров, которые в этом году будут помогать «Бессмертному полку», сначала проверят спецслужбы

Повышенные меры безопасности могут быть связаны с участием в акции первых лиц страны.

Волонтерам «Бессмертного полка», которые примут участие в шествии на Красной площади, нужно предоставить фотографию и скан первой страницы паспорта для проверки ФСО. Эти требования перечислены на странице акции на сайте «Мосволонтер», предназначенном для поиска добровольцев на мероприятия. Среди других критериев – возраст от 16 лет, а также «доброжелательность и ответственность». Тем, кто будет работать на акции, также предстоит пройти специальный тренинг.

Шествие начнется 9 мая в 10:30 утра. Маршрут — от Ленинградского проспекта до Красной площади. Проверки ФСО могут быть связаны с высоким уровнем акции: к примеру, в прошлом году в ней принял участие Владимир Путин, который нес фотографию своего отца. Участие президента в этот раз пока не подтверждено.

Проверкам ФСО подвергнутся не только волонтеры, но и некоторые участники акции, для которых подготовлены места на трибунах. Сообщения об этом появляются в социальных сетях.

Акция «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, пройдет уже в восьмой раз.