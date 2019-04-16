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15:03, 16 апреля 2019

Следователи не обнаружили улик, которые свидетельствовали бы об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери

Основная версия пожара – случайное возгорание, — заявил прокурор Парижа Реми Хейц. По предварительным данным, пожар возник во время реставрационных работ.

Говорить о причинах возгорания в соборе пока рано, пишет со ссылкой на правоохранительные органы французская газета «Монд».
Прокуратура Парижа возбудила вечером в понедельник уголовное дело с формулировкой «причинение разрушений пожаром, возникшим по неосторожности», сообщает газета «Монд».
Однако расследование, скорее всего, будет непростым. Прежде всего, сложно с точностью определить первоначальный очаг возгорания – в районе кровли, откуда, по предварительным данным, и начал распространяться огонь, разрушения наиболее велики и найти какие-либо вещественные доказательства будет проблематично. Именно там, между тем, находились строительные леса, возведенные для реставрации, которая началась еще летом прошлого года. Эксперты пока еще не допущены к месту возгорания, поскольку у пожарных нет уверенности в прочности сохранившихся конструкций.
К моменту начала пожара рабочий день реставраторов – также по предварительным данным – уже закончился. Следователи выясняют, кто именно находился в день пожара в районе реставрационных работ. Часть рабочих уже опрошена полицией, прочие будут опрошены в ближайшее время.

Всего по делу о пожаре в Соборе Парижской Богоматери уже работает бригада из сорока следователей уголовной полиции.

Пожарные буквально в последние минуты смогли предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери. Они находились внутри и серьезно рисковали жизнью, — сообщил представитель МВД Франции Лоран Нуньез. По его словам, в течение ближайших 48-ми часов будут проводиться работы по укреплению внутренней конструкции собора. Только после этого специалисты получат доступ к произведениям искусства, которые еще остаются в здании. Они будут перемещены в Лувр.



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