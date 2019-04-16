Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой

Бывшая студентка МГУ была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

В случае вступления постановления в силу Караулова сможет провести на свободе оставшиеся год и 10 дней от своего срока, следует из решения Вологодского суда. Там отмечается, что в течение этого времени девушка обязана являться раз в месяц на регистрацию, а также не менять постоянного места жительства и работы. Решение об освобождении Карауловой может быть обжаловано в течение 10 дней, однако пока что в прокуратуре не говорили о подобных намерениях. При этом ранее представитель вологодской колонии №1, где отбывала наказание экс-студентка МГУ, выступил против ее выхода на свободу, сообщив, что у нее были три взыскания. Однако суд счел их несущественными. Девушка была задержана в июне 2015 года в Турции, куда она сбежала из России. Незадолго до этого она начала увлекаться изучением ислама и арабского языка. После возвращения в Россию Караулова вновь была арестована в октябре того же года. Параллельно под стражу был заключен ее предполагаемый вербовщик. Караулова не признавала вины, объясняя свои действия любовью.

В президентском Совете по правам человека считают условно-досрочное освобождение Карауловой проявлением гуманизма, передает агентство ТАСС.