В Петрозаводске переименовали аэропорт «Бесовец»

Теперь он будет называться аэропорт «Петрозаводск». Распоряжение подписал премьер Медведев после экспертизы, проведенной Росреестром. Между тем, социологические опросы показывают, что большинство жителей Карелии, 39%, за сохранение исторического названия аэропорта. За название «Петрозаводск» проголосовали 20% опрошенных.

С предложением переименовать аэропорт, в частности, выступал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он предлагал выбрать другое название, «не напоминающее бесовщину».