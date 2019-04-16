Следователи не обнаружили улик, которые свидетельствовали бы об умышленном поджоге собора Парижской Богоматери

Основная версия пожара – случайное возгорание, — заявил прокурор Парижа Реми Хейц. По предварительным данным, пожар возник во время реставрационных работ.

Французский нефтегазовый концерн «Тоталь» пожертвовал 100 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил генеральный директор компании Патрик Пуянне. Ранее богатейшие семьи Франции выделили на восстановление собора 300 миллионов евро.

Между тем, пять изданий романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вошли в сотню самых продаваемых книг во французском сегменте Amazon после пожара. В число бестселлеров также попали несколько книг об истории и архитектуре собора.