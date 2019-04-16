Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи Чемпионата Европы 2020 года без виз

Законопроект, который был принят сегодня, в Государственную думу внесло Правительство. Согласно документу обладатели билетов на матчи смогут приехать в Санкт-Петербург без оформления виз по действительным документам, которые удостоверяют личность. Кроме того, в пределах города проезд на общедоступном транспорте будет для гостей бесплатным. Закон предполагает и упрощенную схему получения разрешений для иностранных рабочих. Чемпионат Европы 2020 года юбилейный. Первый розыгрыш состоялся 60 лет назад. Тогда турнир был разъездным. В память об этом и предстоящий турнир примут 12 европейских городов, среди которых и Санкт-Петербург. Между тем, сегодня в МВД сообщили, что в России остаются около 5000 болельщиков, которые остались после чемпионата мира. Согласно данным министерства больше всего нелегальных фанатов, около 2000 – нигерийцы.

Зенит-арена на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.